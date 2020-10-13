11:13 13.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Продление карантина до конца года: в Минздраве считают, что эпидситуация критическая

На предстоящем заседании украинского Кабмина Минздрав предложит продлить карантинные ограничения вплоть до 31 декабря, так как ситуация становится критической. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на слова главного санврача Виктора Ляшко на Громадському радіо.

Продление карантина до конца года: в Минздраве считают, что эпидситуация критическая

Ляшко отметил, что эпидемиологическая ситуация в Украине вызывает у него сильное беспокойство, так как стремительно растет количество больных и госпитализация в медучреждения.

Он уточнил, что украинским ВУЗам рекомендовано перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября. Студентам, что проживают в общежитиях рекомендовано выехать, однако, это не коснется сирот и лишенных родительской опеки и граждан оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Относительно школьного образования он сообщил, что предложено сместить каникулы для школьников с 15 по 30 октября. Уже после 30 октября в Минздраве будут смотреть как себя вести с образованием в украинских школах.

Стоит отметить, что деятельность заведений питания будет предложено ограничить до 22:00.

Ранее стало известно, что в Нидерландах скончалась женщина в возрасте 89 лет от коронавирусной пневмонии. Гражданка Нидерландов заболела во второй раз, это первый смертельный случай коронавирусной инфекции из-за повторного заражения.


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