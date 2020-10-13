"Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка

Стоит отметить, что педагог отчитывала школьницу за то, что та забыла альбом для рисования на урок. Учитель изобразительного искусства задавала вопросы девочке, на которые та отвечала на украинском языке, тем самым вызвав на себя бурную реакцию педагога. Педагог восприняла такое поведение, как способ казаться лучше остальных учеников.

"Ты посмотри на нее. Почему ты мне так ответила? Так нельзя отвечать. Таким тоном не хорошо отвечать. Так, ученики, я чувствую, с вами надо говорить на украинском. Потому что у нас видите, что делается. Она говорит на украинском и, значит, сверху, а мы снизу", - твердила преподаватель рисования.

Вскоре после этих слов девочка расплакалась, учитель начала ее успокаивать и объяснять, что могла неверно ее понять.

В свою очередь, одноклассники девочки уверяют, что она всегда говорит на украинском.

Вскоре педагог была уволена из учебного заведения по статье.

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