Вакцина от коронавируса: у Зеленского назвали условия получения лекарства Украиной

Самым выгодным варианто, с точки зрения финансов, является производство вакцины на украинских мощностях внутри государства. К сожалени, такое решение может быть принято только в результате проведения консультаций со специалистами, а также в случае получения выгоды иностранными компаниями.

"Очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их", - добавил Жовква.

Следующий вариант - это покупка вакцины из Европейских государств, в случае излишек у них. Самый последний и наиболее долгий - занять очередь в списке претендентов на препарат, однако, в Украине не самые высокие темпы заболевания по миру.

"Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцина уже будет произведена, испытана и поставлена ​​на производство, Украина точно не будет отставать в получении этой вакцины", - отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко поделилась своим мнением поп поводу ситуации с распространяем коронавирусной инфекции в Украине.