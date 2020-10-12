"Украинцы не хотят общаться с россиянами" - Зеленский о НАТО

Зеленский отметил, что Украина уже стала партнером НАТО с расширенными возможностями. Президент подчеркнул, что украинцы идут в Альянс, так как это обеспечит безопасность на территории государства.

"Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 000, мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и США и странам ЕС, всем я говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать", - утверждает Зеленский.

Для России это послужит неким сигналом, что украина обладает определенной поддержкой. Президент добавил, что война между РФ и Украиной тоже фикция в которую никто не верил.

"А сейчас у нас – война, сейчас у нас – ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО", – объяснил Зеленский.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук поделился своим мнением по поводу того, что поддержка Владимира Зеленского продолжает падать.