12:11 12.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Комаровский рассказал, когда закончится пандемия COVID-19: пройдет не один год

Известный украинский доктор Евгений Комаровский поделился своим мнением по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Комаровский рассказал, когда закончится пандемия COVID-19: пройдет не один год

Врач дал свой прогноз относительного того, когда может закончиться пандемия. По его мнению, ждать придется еще долго. Он считает, что все может закончиться к концу 2022 года. Он предполагает, что все нормализуется в тот момент, когда появится безопасная и недорогая вакцина или-же, когда более 60% людей переболеют вирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на портал врача.

"По моим расчетам, если будет эффективная вакцина, то это все закончится к концу 2022 года. А если не будет, то, скорее всего, тоже закончится к концу 2022 года. К этому времени у нас будет факт коллективного иммунитета, а коронавирус станет тем заболеванием, к которому мы будет относиться точно так же, как к гриппу. Он будет к нам приходить, вызывать локальные вспышки, косить свою жатву из жертв", – рассказал Комаровский.

Он добавил, что карантинные меры не могут полностью был эффективными. Как только страны открываются и ослабевает карантин все возвращается.

Напомним, что в Украине уже более 5000 летальных исходов от COVID-19.


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