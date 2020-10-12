Еще одна смерть ребенка о коронавируса в Украине: печальная статистика

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 12 октября, заявил, что за последние сутки коронавирус был обнаружен у 235 детей, при этом один ребенок умер. Это третья жертва коронавирусной инфекции в Украине среди детей. Правда отмечается, что дополнительно к коронавирусу у пациента также было онкологическое заболевание.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"За минувшие сутки в Украине заболели 4 тыс. 420 человек, из них 235 детей и 166 медицинских работников. Был госпитализирован 521 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 43 летальных случая, в числе которых один ребенок - мальчик 17 лет, у него было онкологическое заболевание", - заявил министр.

Напомним, что с начала пандемии в общей сложности в Украине уже умерло более 5000 человек. Это уже больше, чем в Китае, где и началась пандемия COVID-19.