15:02 12.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247004:labazovych

Еще одна смерть ребенка о коронавируса в Украине: печальная статистика

Коронавирусная инфекция продолжает фиксироваться в Украине не только у взрослых, но и также у детей. При этом также фиксируются и летальные случаи среди маленьких пациентов.

Еще одна смерть ребенка о коронавируса в Украине: печальная статистика

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 12 октября, заявил, что за последние сутки коронавирус был обнаружен у 235 детей, при этом один ребенок умер. Это третья жертва коронавирусной инфекции в Украине среди детей. Правда отмечается, что дополнительно к коронавирусу у пациента также было онкологическое заболевание.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"За минувшие сутки в Украине заболели 4 тыс. 420 человек, из них 235 детей и 166 медицинских работников. Был госпитализирован 521 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 43 летальных случая, в числе которых один ребенок - мальчик 17 лет, у него было онкологическое заболевание", - заявил министр.

Напомним, что с начала пандемии в общей сложности в Украине уже умерло более 5000 человек. Это уже больше, чем в Китае, где и началась пандемия COVID-19.


Поделиться

 
Facebook отметил лук как ... сексуальный объект (ФОТО) У нас это не вторая волна, а все еще продолжается первая - врач о ситуации с коронавирусом в Украине Умерла девушка Джеймса Бонда Карантин — это не лечение болезни - народный депутат
Проишествия
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив