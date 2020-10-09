В Украине могут ввести новый вид карантина: на выходных нельзя будет выйти из дома

Украинские власти рассматривают различные варианты, чтобы усилить карантинные меры, при этом чтобы снова не закрывать полностью всю страну и вводить жесткий карантин.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине уже в ближайшее время может появиться новый вид ограничений - "карантин выходного дня".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит – ни на концерты, ни в рестораны, ни куда-то еще. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", - заявил депутат в Эфире программы "Право на власть".

Напомним, что по последним данным в Украине от коронавируса умерло уже больше пациентов, чем в Китае, где и началась пандемия.