08:37 09.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине могут ввести новый вид карантина: на выходных нельзя будет выйти из дома

Коронавирус в Украине продолжает распространяться все сильнее и сильнее. Каждую неделю фиксируются все новый и новый рекорд по количеству новых случаев заражения за сутки. Только вчера Украина преодолела барьер в 5000 случаев, и это еще не предел.

В Украине могут ввести новый вид карантина: на выходных нельзя будет выйти из дома

Украинские власти рассматривают различные варианты, чтобы усилить карантинные меры, при этом чтобы снова не закрывать полностью всю страну и вводить жесткий карантин.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине уже в ближайшее время может появиться новый вид ограничений - "карантин выходного дня".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит – ни на концерты, ни в рестораны, ни куда-то еще. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", - заявил депутат в Эфире программы "Право на власть".

Напомним, что по последним данным в Украине от коронавируса умерло уже больше пациентов, чем в Китае, где и началась пандемия.


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