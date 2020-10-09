В Одесский порт зашел корабль ВМС Британии

Стоит отметить, что запланирована протокольная встреча между ВМС Британии и Украины. Также ранее былы согласованы совместные корабельные тренировки на борту британского морского судна. В ведомстве добавили, что помимо вышеперечисленного, запланированы совместные тренировки в море типа PASSEX.

"В план визита войдет проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведения совместной тренировки в море типа PASSEX" - сказано в сообщении.

Обслуживают судно компании AlphaNav Tech и MLS. Причал, на котором пришвартовано судно взят под круглосуточную охрану украинских правоохранителей.

Стоит отметить, что британский эсминец прибыл в порт Одессы после трехнедельного патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии.

Как стало известно ранее, вВ Кыргызстане Совет безопасности принял решение закрыть границы из-за внезапного исчезновения президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова.