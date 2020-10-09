Украина открывает временные госпитали из-за COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что МОЗ начинает открывать временные госпитали для больных коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Уже сейчас мы начинаем готовиться к открытию временных госпиталей для больных на коронавирус. Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии", - рассказал Степанов

Он также отметил, что по сравнению с июлем количество госпитализаций возросло в семь раз. На данный момент в больницах пребывает 21 000 больных коронавирусом. В Украине в общей сложности 37 000 коек-мест для больных на COVID-19. При этом только за последние сутки 900 человек забрали в больницы, это те пациенты, которым нельзя помочь дома.

Также Максим Степанов призвал украинцев придерживаться противоэпидемических мер, ведь если этого не будет, ситуация может выйти из-под контроля.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 5800 случаев заражения COVID-19.