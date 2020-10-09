Украина открывает временные госпитали из-за COVID-19

Количество мест в обычных больницах, которые были подготовлены для больных коронавирусной инфекцией, продолжает уменьшаться. Украинские власти приняли новое решение, чтобы исправить эту ситуацию.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что МОЗ начинает открывать временные госпитали для больных коронавирусной инфекцией.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.
"Уже сейчас мы начинаем готовиться к открытию временных госпиталей для больных на коронавирус. Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии", - рассказал Степанов
Он также отметил, что по сравнению с июлем количество госпитализаций возросло в семь раз. На данный момент в больницах пребывает 21 000 больных коронавирусом. В Украине в общей сложности 37 000 коек-мест для больных на COVID-19. При этом только за последние сутки 900 человек забрали в больницы, это те пациенты, которым нельзя помочь дома.
Также Максим Степанов призвал украинцев придерживаться противоэпидемических мер, ведь если этого не будет, ситуация может выйти из-под контроля.
Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 5800 случаев заражения COVID-19.
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