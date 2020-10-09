Шмыгаль в срочном порядке собирает глав областей: ситуация с COVID-19 тревожная

Глава Правительства Денис Шмыгаль на сегодня, девятое октября, запланировал провести встречу с главами областных государственных администраций, а также членами Кабинета министров, чтобы обсудить ситуацию с распространением коронавируса в Украине. Также заседание должен посетить секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

В тоже время после селекторного совещания по поводу ситуации с коронавирусом состоится также заседание Кабинета министров.

После этого также планируется, что заседание проведет Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На данный момент не известно, что могут принять на этих заседаниях, однако вполне вероятно, что карантин могут усилить.

Напомним, что только за последние 24 часа в Украине было зафиксировано более 5800 случаев заражения коронавирусной инфекцией.