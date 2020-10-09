Еще два сезона: врач рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

По мнению специалиста, коронавирусная инфекция ведет себя подобно другим острым респираторным инфекциям, в том числе и гриппу, поэтому ослабление пандемии может начать, не раньше весны следующего года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Сегодня мы наблюдаем полную корреляцию коронавируса с гриппом и ОРВИ", - отметил Рубан, при этом добавив, что отличием коронавируса является тяжелая и очень агрессивная форма заболевания.

"К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020 и 2021 года. Будет увеличение заболеваемости, череда рекордов до марта следующего года", – предупредил он.

Также специалист отметил, что пик эпидемии коронавируса в Украине припадет на январь-февраль следующего года.

Напомним, что за последние 24 часа в Украине было зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания.