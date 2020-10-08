Выгода России от войны за Нагорный Карабах: экс-депутат Госдумы рассказал о поставках оружия обоим странам

Бывший депутат Госдумы Россиийской Федерации, а также оппозиционер Илья Пономарев рассказал, что в войне за непризнанный Нагорный Карабах Рф всегда придерживалась позиции "и вашим, и нашим", извлекая выгоду для себя в виде поставок оружия обоим странам. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Главред.
Российская сторона крайне заинтересована в тесном сотрудничестве с Азербайджано, а также - с Арменией.
Политик считает, что культурно и религиозно народ Армении ближе россиянам. Также на территории Армении числится российская военная база. Между странами существует взаимодействие по атомной энергетике. Кроме всего вышеперечисленного,ВВ Россия поставляет газ в Армению.
Также оппозиционер добавил, что с Азербайджаном у России тоже никогда не было проблем. Страны сотрудничают в энергетической сфере, и не только.
Политик добавил, что РФ всегда будет искать способы балансировать между враждебными государствами. Военные действия на территории Нагорного Карабаха неудобны для России. В Кремле не хотят выбирать одну сторону, чтоб поддерживать ее.
"Более того, она поставляла оружие и армянской, и азербайджанской стороне. России интересно сотрудничество и с Азербайджаном, и с Арменией." - подчеркнул Пономарев.
Как сообщалось ранее, на данный момент Российская Федерация никак не помогает Армении в противостоянии с Азербайджаном в рамках союзной Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).
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