07:58 08.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Война на Донбассе: как ведет себя противник, данные за 8 октября

Продолжаем публиковать свежую информацию по поводу ситуации на Донбассе. Хотя обстрелов и провокаций действительно меньше, противник и дальше продолжает нарушать режим прекращения огня.

Война на Донбассе: как ведет себя противник, данные за 8 октября

Так за вчерашние сутки, седьмого октября, боевики один раз нарушили режим тишины. В районе ответственности ОТУ "Восток", вблизи населенного пункта Водяное было зафиксировано применение противником стрелкового оружия. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников также нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, за минувшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС ликвидировали пожара вблизи населенных пунктов майорских, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку Болотенное и Катериновки", - отметили в штабе.

С начала суток восьмого октября нарушений со стороны противника зафиксировано не было, огонь боевики не открывали.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес не исключил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен.


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