В Польше два антирекорда: по количеству новых случаев COVID-19 и по количеству смертей

В четверг, 8 октября, Мининистертво здравоохранения Польши подтвердил 4280 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Также предоставлена информация о смерти 76 инфицированных.
Это самое большое количество инфекций и смертей с начала пандемии в соседней стране. Всего в Польше заражение коронавирусом подтверждено у 111599 человек, из которых 2867 умерли.
Об это пишет УРА-Информ.
Большинство из 4280 новых случаев произошло в Мазовецком воеводству, где было зарегистрировано 598 случаев заражения. По данным Минздрава, за последние сутки проведено более 44,1 тысячи тестов на наличие коронавируса.
Также ведомство опубликовало информацию о смерти 76 инфицированных в четверг. С начала октября министерство разделило данные о смертях инфицированных пациентов на две категории. В четверг восемь человек умерли от заражения COVID-19. 68 человек умерли от осложнениями COVID-19 с другими заболеваниями.
На протяжении последних пяти дней в Польше фиксируется ежедневный взрос количества новых инфекций.
За последние сутки в Украине также зафиксирован новый рекорд по количеству случаев заражения – 5397.
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