Спасение близко: в США назвали сроки готовности вакцины от COVID-19

Пенс подчеркнул, что в сША на данный момент уже пять компаний находятся на третьей стадии испытаний вакцины. Также он отметил, что сейчас производятся десятки миллионов доз. Политик уверен, что вакцина будет доступна на рынке уже до конца этого года.

Свои мысли Майк Пенс озвучил во время теледебатов с кандидатом в вице-президенты США Джо Байдена Камалой Харрис, которая отметила, что учитывая меры безопасности, которые ввела команда президента во время пандемии, привели к смерти 210 тыс. смертей граждан Америки, а значит - они являются нерабочими.

Также политик заявила, что введет вакцину только в том случае, если о ее безопасности скажут доктора, а не действующий президент Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что после трехдневного пребывания в больнице зараженный коронавирусом Дональд Трамп был выписан из больницы в понедельник вечером по местному времени. Президент США будет находиться в Белом доме.