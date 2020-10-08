"Переболеют все": врач дала неутешительный прогноз для Украинцев

Также доктор отметила, что специфика борьбы с распространением и устранением Covid-19 целиком индивидуальна в каждой стране. Это значит, что меры, принятые в одном государстве, могут быть совершенно неэффективны в другом.

"Ни одна страна не похожа на другую, у всех были свои специфики. Мы каждый раз пытаемся что-то сравнить, но на самом деле сравнивать, я считаю, не стоит. Чужой опыт - это хорошо, но надо чувствовать и ориентироваться все равно по себе", - добавила Сояк.

Также врач считает, что меры безопасности, которые вводит правительство, не могут действовать в полной мере, так как украинцы халатно относятся к своему здоровью, и к здоровью окружающих.

В конце она добавила, что украинцам сложно втолковать в голову, что новый вирус - это опасно. Жители Украины совершенно не педантичны, у нас такой менталитет. Сояк не считает, что это катастрофически плохо, однако и не хорошо. Возможно, для украинского менталитета, как она заявила, будет более действенно что-то другое.

"В любом случае мы все переболеем, потому что восприимчивы к этой инфекции на 100%", - закончила медик.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп поделился с согражданами, как проходило его лечение от коронавирусной пневмонии. Президента на днях выписали из больницы с прекрасным самочувствием.