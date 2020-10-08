13:14 08.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246956:Nataly

"Переболеют все": врач дала неутешительный прогноз для Украинцев

Украинский врач-эпидемиолог Екатерина Сояк считает, что из-за несоблюдения карантинных ограничений количество больных коронавирусной пневмонией будет увеличиваться с каждым днем, и в результате переболеют все жители страны. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на портал APnews.

Также доктор отметила, что специфика борьбы с распространением и устранением Covid-19 целиком индивидуальна в каждой стране. Это значит, что меры, принятые в одном государстве, могут быть совершенно неэффективны в другом.

"Ни одна страна не похожа на другую, у всех были свои специфики. Мы каждый раз пытаемся что-то сравнить, но на самом деле сравнивать, я считаю, не стоит. Чужой опыт - это хорошо, но надо чувствовать и ориентироваться все равно по себе", - добавила Сояк.

Также врач считает, что меры безопасности, которые вводит правительство, не могут действовать в полной мере, так как украинцы халатно относятся к своему здоровью, и к здоровью окружающих.

В конце она добавила, что украинцам сложно втолковать в голову, что новый вирус - это опасно. Жители Украины совершенно не педантичны, у нас такой менталитет. Сояк не считает, что это катастрофически плохо, однако и не хорошо. Возможно, для украинского менталитета, как она заявила, будет более действенно что-то другое.

"В любом случае мы все переболеем, потому что восприимчивы к этой инфекции на 100%", - закончила медик.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп поделился с согражданами, как проходило его лечение от коронавирусной пневмонии. Президента на днях выписали из больницы с прекрасным самочувствием.


Поделиться

Читайте также:
 
В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы "Сотни тысяч практически готовых доз": Трамп пообещал лечение от COVID-19 как у президента Это был самый жаркий сентябрь в истории: изменение климата видны во всем мире Выгода России от войны за Нагорный Карабах: экс-депутат Госдумы рассказал о поставках оружия обоим странам
Проишествия
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив