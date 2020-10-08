13:44 08.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ляшко рассказал, когда Украина может снова ввести жесткий карантин

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что на данный момент нецелесообразно вводить в стране снова жесткий карантин.

Ляшко рассказал, когда Украина может снова ввести жесткий карантин

В тоже время он отметил, что если будет увеличиваться наполненность койко-мест больными COVID-19 всех в больницах, которые подготовлены для госпитализации таких больных, то В Украина вынуждена будет снова ввести жесткий карантин. Это случится, что если все такие места будут заняты.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Например, если говорить о какой-то цифре Х. Две недели - это инкубационный период, в среднем. Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрид, Париж и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни ", - отметил Ляшко.

В тоже время главный государственный санитарный врач добавил, что карантин помог подготовить 50 тысяч койко-мест для больных коронавирусом по всей стране.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано почти 5500 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд.


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