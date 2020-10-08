Это был самый жаркий сентябрь в истории: изменение климата видны во всем мире

Рекорд средней глобальной температуры в сентябре был побит на 0,05 градуса Цельсия. Хотя это может показаться не таким уж большим изменением, влияние роста заметно в виде сужающегося ледяного покрова в Арктическом море или массивных лесных пожарах в Калифорнии. Ученые не сомневаются: человеческие действия ответственны за такое положение вещей.
По данным европейского агентства Copernicus Climate Change Service (C3S), последний месяц был самым теплым сентябрем в истории. Разница между прошлым рекордом и сентябрем в этом году невелика - всего 0,05 градуса по Цельсию, но его последствия хорошо видны в погодных тенденциях.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.
Значительно более высокая температура по сравнению с долгосрочным средним показателем была зафиксирована во многих регионах мира, таких как север Сибири, Ближний Восток, некоторые части Южной Америки и Австралия.
В некоторых частях Тихого океана условия были ниже средних, но на температуру там повлияла аномалия Ла-Нинья. В других крупных водоемах температура была намного выше.
Исследователи добавили, что это явный признак того, как деятельность человека может отрицательно сказаться на природе и климате.
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