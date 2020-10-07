В Украине уточнили сроки старта отопительного сезона: названо главное условие

Изначально включить отопление власти планируют в медицинских учреждениях, садиках и школах, потом - в домах жилого фонда. В самую последнюю очередь отапливать начнут коммунальные предприятия. На украинских соцобъектах тепло подадут, когда температура внутри здания не вырастет больше +16 градусов.Местные власти могут включать отопление в разное время: все зависит от погодных условий.

Ранее в Украине отопительный сезон начинался независимо от температуры воздуха, а каждый год стартовал 15 октября. Недавно из-за повышения температуры в эти числа было принято решение ориентироваться на погодные условия.

Также стоит отметить, что в октябре тарифы еще не будут повышены. Стоимость отопления возрастет в разгар отопительного сезона в Украине.

Ранее сообщалось, что газ в Украине опять стремительно дорожает. Цена голубого топлива уже в октябре будет колебаться от 4,7 до 6,8 гривны за кубический метр. Стоимость указана с учетом доставки.