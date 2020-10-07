16:52 07.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине уточнили сроки старта отопительного сезона: названо главное условие

На территории Украины уже в октябре начнется отопительный сезон 2020 года. Основным условием включения отопления является температура воздуха на улице не больше +8 градусов на протяжении трех дней. Об этом сообщает УРА-Информ.

В Украине уточнили сроки старта отопительного сезона: названо главное условие

Изначально включить отопление власти планируют в медицинских учреждениях, садиках и школах, потом - в домах жилого фонда. В самую последнюю очередь отапливать начнут коммунальные предприятия. На украинских соцобъектах тепло подадут, когда температура внутри здания не вырастет больше +16 градусов.Местные власти могут включать отопление в разное время: все зависит от погодных условий.

Ранее в Украине отопительный сезон начинался независимо от температуры воздуха, а каждый год стартовал 15 октября. Недавно из-за повышения температуры в эти числа было принято решение ориентироваться на погодные условия.

Также стоит отметить, что в октябре тарифы еще не будут повышены. Стоимость отопления возрастет в разгар отопительного сезона в Украине.

Ранее сообщалось, что газ в Украине опять стремительно дорожает. Цена голубого топлива уже в октябре будет колебаться от 4,7 до 6,8 гривны за кубический метр. Стоимость указана с учетом доставки.


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