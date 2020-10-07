Странное заявление МОЗ: в Украине нет волны коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о таком заявлении Министерства здравоохранения. Он отметил, что в Украине фиксируется увеличение роста инфекций, а не волна, как это было во Франции или Германии. Он отметил, что волна, когда фиксируется большое количество случаев заражения, а потом идет существенный спад и дальше снова увеличение.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется", - сказал Ляшко.

Он добавил, что с начала пандемии в Украине фиксируется медленный, но уверенный рост количества заболеваний.

За последние сутки в Украине был установлен новый рекорд по количеству случаев COVID-19.