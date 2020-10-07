14:22 07.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, сколько вакцин от COVID-19 может получить Украина от ЕС

Украина находится в списке стране, которые с нетерпением ждут вакцины от коронавируса. В стране каждую неделю фиксируется новый рекорд по количеству случаев заражения.

Стало известно, сколько вакцин от COVID-19 может получить Украина от ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина сможет получить до 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках Фонда "COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)". Европейский Союз должен выделить этому фонду около 2 млрд доз вакцины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Зеркало Недели.

"Украина была отобрана в перечень участников этой инициативы, поэтому сможет получить до 8 млн доз вакцины. В то же время мы готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. У нас есть соответствующая инфраструктура, предприятия для производства вакцин, и мы готовы вместе с другими странами ЕС участвовать в их массовом производстве", - отметила Стефанишина.

Ольга Стефанишина рассказала, что вопрос коронавируса был первым, который стороны обсуждали Украина и Евросоюз обсуждали накануне на саммите в Брюсселе.

Ранее в ВОЗ отмечали, что надеется, что вакцина появиться до конца этого года.


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