Очередной коронавирусный рекорд в Великобритании: цифры продолжают расти

Это очередной ежедневный рекорд фактически новых заражений за последние дни, предыдущий был зафиксирован только днем ​​ранее, когда количество заражений было почти на две тысячи меньше.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Рекордное количество новых случаев инфицирования было зарегистрировано в Англии (12 648), баланс из Шотландии (806) является вторым по величине за всю историю, а Северная Ирландия (669) занимает третье место. Только в Уэльсе количество новых случаев (425) явно ниже рекордного, хотя и находится на высоком уровне.

В Великобритании общее количество случаев заражения SARS-CoV-2 увеличилось до 530 113, что является 12-м по величине показателем в мире и 4-м в Европе после России, Испании и Франции.

Число смертей явно выше, чем в предыдущий день, хотя в балансы, публикуемые по вторникам, добавляются незарегистрированные смерти за выходные.

За последние сутки в Украине также был установлен новый рекорд по количеству случаев COVID-19.