Очередной коронавирусный рекорд в Великобритании: цифры продолжают расти

Коронавирус все больше распространяется на Британских островах. Британское правительство сообщило, что за последние 24 часа было обнаружено рекордное количество 14 542 новых заражения COVID-19. Также было зарегистрировано 76 смертей, что является самым высоким показателем с 1 июля.
Это очередной ежедневный рекорд фактически новых заражений за последние дни, предыдущий был зафиксирован только днем ранее, когда количество заражений было почти на две тысячи меньше.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.
Рекордное количество новых случаев инфицирования было зарегистрировано в Англии (12 648), баланс из Шотландии (806) является вторым по величине за всю историю, а Северная Ирландия (669) занимает третье место. Только в Уэльсе количество новых случаев (425) явно ниже рекордного, хотя и находится на высоком уровне.
В Великобритании общее количество случаев заражения SARS-CoV-2 увеличилось до 530 113, что является 12-м по величине показателем в мире и 4-м в Европе после России, Испании и Франции.
Число смертей явно выше, чем в предыдущий день, хотя в балансы, публикуемые по вторникам, добавляются незарегистрированные смерти за выходные.
За последние сутки в Украине также был установлен новый рекорд по количеству случаев COVID-19.
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