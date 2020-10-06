12:40 06.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Укрощение строптивых: на украинских дорогах установят "успокоители для шумахеров"

На территории Украины власти разработали проект для соблюдения правил дорожного движения. Отныне на дорогах будут установлены островки безопасности, бордюрные расширения, разделительные полосы и чокеры для недобросовестных водителей автомобилей. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Укравтодор.

Укрощение строптивых: на украинских дорогах установят

В Укравтодоре добавили, что успокоители для гонщиков планируют установить до первого ноября.

"Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам", - подчеркнули в Укравтодоре.

Также новые средства безопасности будут установлены для равномерности транспортных потоков и разгрузки дорог, то есть не только с целью сократить ДТП.

Особое внимание в Укравтодоре уделят тем участкам дороги, на которых часто потоки авто конфликтуют с велосипедными и пешеходными.

Ранее на территории Украины для успокоения дорожного движения существовали только "лежачие полицейские". Остальные методы инженеры применяли на личный страх и риск. Измененные правила дадут возможность устанавливать островки безопасности и другие ограничители скорости движения транспортных средств совершенно законно. Они будут спроектированы при ремонте определенных участков или при их строительстве.

Как сообщалось ранее, стало известно состояние ребенка, который выжил после жуткой ДТП под Киевом, в котором погибли его родители, брат и сестра.


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