12:20 06.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Евробляхи" в Украине: ВР снова предлагает изменить правила импорта авто

В Верховной Раде Украины снова приняли решение изменить правила ввоза авто и владения ними для автомобилистов на европейских номерах. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на законопроект №4172.

Целью недавно зарегистрированного проекта является освобождение от акциза и НДС ввоза транспортных средств для той категории граждан, которая имеет льготы, а также легализация “еврономеров” на тех авто, которые были импортированы в Украину до первого сентября 2020 года.

Освобождение от налоогооблажение не будет применено на территории Украины, если авто изготовлены до 1 января 1992 года. Также авто будет облагаться украинским налогом, если их стоимость превышает 100 размеров минимальной зарплаты, которая была установлена на первое января 2020 года. Также в том случае, если лица воспользовались правом освобождением от уплаты акцизного налога в соответствии с этим пунктом в течение последних пяти лет.

Если законопроект пройдет и будет принят, то цена транспортных средств для льготных категорий граждан практически не будет отличаться от европейской цены на их рынках. Также владельцы авто на европейских номера смогут их легализовать на территории Украины практически без финансовых затрат.

Ранее сообщалось, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил о своих планах на легализацию проституции и наркоторговли на территории Украины.


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