08:07 06.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Боевики продолжают стрелять: ситуация на Донбассе на 6 октября

На Донбассе продолжает действовать режим полного прекращения огня, а боевики продолжают его нарушать, открывая и дальше огонь.

Боевики продолжают стрелять: ситуация на Донбассе на 6 октября

Так за предыдущие сутки, пятого октября, было зафиксировано два нарушения режима тишины. Так, вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, а в районе Авдеевки боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета. В этих двух случаях противник вел неприцельный огонь, а провоцировал украинских военных. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди военных ООС нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС ликвидированы пожары в районе населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шуми. Только от Вооруженных Сил к тушению очагов возгораний привлекались более 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток шестого октября противник придерживается режима полного прекращения огня, провокаций и обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, что сутками ранее было зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков.


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