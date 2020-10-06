Боевики продолжают стрелять: ситуация на Донбассе на 6 октября

Так за предыдущие сутки, пятого октября, было зафиксировано два нарушения режима тишины. Так, вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, а в районе Авдеевки боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета. В этих двух случаях противник вел неприцельный огонь, а провоцировал украинских военных. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди военных ООС нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС ликвидированы пожары в районе населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шуми. Только от Вооруженных Сил к тушению очагов возгораний привлекались более 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток шестого октября противник придерживается режима полного прекращения огня, провокаций и обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, что сутками ранее было зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков.