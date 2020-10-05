"Слуги" разносят COVID-19 по Раде: болеет 8 нардепов

На сегодняшний день в партии "Слуга народа" заразились уже восемь народных избранников. Об этом сообщила председатель политической фракции Евгения Кравчук УНН, передает УРА-Информ.
Депутат отметила, что сейчас тестирование на наличие коронавирусной инфекции проходят те "слуги", которые болели две недели назад. К текущему моменту во фракции болеет восемь народных депутатов.
Кравчук добавила, что часть нардепов пребывают на самоизоляции из-за того, что имели контакт с зараженными в семье или на работе.
Она отметила, что на две грядущих недели запланирована работа по комитетам. Будут проведены рабочие заседания, также собраны рабочие группы. Работоспособность парламент не утратит, подчеркнула политик.
В это время планируется провести работу над предложениями к Плану законодательных работ на грядущий год.
Ранее сообщалось, что во всемирной организации здравоохранения и Министерстве здравоохранения Украины все время отмечают, что нужно надевать маскуВВ в местах скопления людей, однако это не единственный возможный вариант защиты от коронавируса.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг