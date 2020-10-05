"Слуги" разносят COVID-19 по Раде: болеет 8 нардепов

Депутат отметила, что сейчас тестирование на наличие коронавирусной инфекции проходят те "слуги", которые болели две недели назад. К текущему моменту во фракции болеет восемь народных депутатов.

Кравчук добавила, что часть нардепов пребывают на самоизоляции из-за того, что имели контакт с зараженными в семье или на работе.

Она отметила, что на две грядущих недели запланирована работа по комитетам. Будут проведены рабочие заседания, также собраны рабочие группы. Работоспособность парламент не утратит, подчеркнула политик.

В это время планируется провести работу над предложениями к Плану законодательных работ на грядущий год.

Ранее сообщалось, что во всемирной организации здравоохранения и Министерстве здравоохранения Украины все время отмечают, что нужно надевать маскуВВ в местах скопления людей, однако это не единственный возможный вариант защиты от коронавируса.