11:57 02.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Самый высокий рост инфекций в Италии за несколько месяцев: коронавирус вернулся в страну

В итальянских школах становится все больше и больше инфекций коронавируса, а в некоторых городах обязательно нужно В носить маски перед школами. Обязанность носить маски на открытом воздухе возле школ было принято властями региона Пьемонт. Ранее такие правила стали применяться во многих городах.

Самый высокий рост инфекций в Италии за несколько месяцев: коронавирус вернулся в страну

Например, в Карпи и Кьявари на севере маску нужно носить находиться в пределах 200 метров от школы. Подчеркивается, что рост заболеваемости в школах был предсказуемым сценарием после открытия учебного года в середине сентября в большинстве регионов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RAI.

Самый высокий ежедневный прирост числа заражений в стране за пять месяцев в четверг, составивший почти 2550 случаев, также связан с возобновлением уроков. Поскольку среди учителей и сотрудников, а также среди семей растет беспокойство, штаб-квартиры учреждений вводят, среди прочего, массовые тесты на наличие SARS-CoV-2.

Некоторые школы закрываются на неделю, когда обнаруживается большое количество случаев заражения среди учеников, учителей и, например, дворников. Другой вариант - выделить индивидуальные занятия на дистанционное обучение дома.

Правительство заявляет, что не планирует закрытие школ по всей стране. Директора некоторых из них признают, что испытывают трудности с обеспечением соблюдения правил санитарной безопасности.

Ранее мы сообщали, что Украина закупит вакцину от коронавируса у Китая.


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