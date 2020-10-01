11:06 01.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Важное изменение для водителей с первого октября: что нужно знать, чтобы не получить штраф

С сегодняшнего дня вступают в силу известные украинским водителям требования. С первого октября необходимо включать фары на загородных дорогах. Эти требования нужно выполнять в любое время суток, без разницы день ли это или ночь.

Важное изменение для водителей с первого октября: что нужно знать, чтобы не получить штраф

Таким образом, вне населенных пунктов в любое время суток нужно ехать с включенными дневными ходовыми огнями, если их нет нужно включить ближний свет фар. Это правило будет действовать до 1 мая.

Об этом пишет УРА-Информ.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - пишет в пункте 9.8 Правил дорожного движения (ПДД) Украины.

В Если не выполнять эти требования, то можно получить штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Также отмечается, что включать дальний свет или дополнительные противотуманные фаты разрешается в случае недостаточной видимости, но только при условии, что яркий свет не будет слепить других водителей.

Ранее мы сообщали, что в ВР рассматривают новый законопроект о подкатке на новые автомобили.


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