13:18 01.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Умер "Берлинский пациент": он первый кто победил ВИЧ

Тимоти Рэй Браун мертв. Первый в мире излечившийся от ВИЧ пациент умер от лейкемии.

Умер

Напомним, что Тимоти Рэй Браун был первым в мире пациентом, официально признанным излеченным от ВИЧ. Этот человек долгие годы был известен как "берлинский пациент", потому что его лечение проходило в Берлине, и он хотел сохранить анонимность.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В 2008 году Браун считался излеченным от ВИЧ. Ранее у мужчины был диагностирован острый миелоидный лейкоз. В 2007 году прошел курс химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Было обнаружено, что гены доноров костного мозга, которые содержат редкую мутацию CCR5-delta 32, сделали Брауна устойчивым к ВИЧ.

С момента пересадки костного мозга в организме Брауна не обнаруживали ВИЧ. К сожалению, лейкемия вернулась полгода назад. Опухоль поразила спинной и головной мозг. Врачам не удалось спасти мужчину. Браун умер в возрасте 56 лет.

Ранее мы сообщали, что от проблем с сердцем умер легендарный футболист Шахтера Сергей Ателькин. Ему было 48 лет.


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