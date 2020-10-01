11:40 01.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Турция уже два месяца занижает данные об эпидемии коронавируса в стране: делают это специально

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду признал, что правительство не сообщало полного числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а только тех, у которых были симптомы.

Турция уже два месяца занижает данные об эпидемии коронавируса в стране: делают это специально

Официальное количество новых случаев заражения коронавирусом в Турции растет в течение нескольких недель, но в последние дни начало снижаться. Политики и врачи выразили сомнение в данных, представленных правительством. Они утверждали, что число случаев на самом деле намного больше.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

На еженедельной пресс-конференции в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сказал, что количество новых "пациентов" с COVID-19, которых он определил как симптоматических, превышает количество новых "случаев", в том числе бессимптомных людей. - Не все пациенты - это пациенты, так как у некоторых нет симптомов, даже если результаты анализов положительные. "Их подавляющее большинство", - сказал он.

В июле Министерство здравоохранения Турции изменило формулировку объявлений ежедневных данных. С 29 июля фиксировалось ежедневное количество новых "больных", тогда как ранее указывалось ежедневное количество новых "случаев".

Напомним, что в Украине вторые сутки кряду фиксируется более 4000 случаев заражения коронавирусом.


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