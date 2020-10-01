14:01 01.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Отдых в октябре: куда можно полететь украинцам

Несмотря на то, то закончился уже даже сентябрь, в многих странах сейчас бархатный сезон. Поэтому, если у кого-то отпуск припадает на октябрь, есть еще шанс поплавать на курортах мира.

Отдых в октябре: куда можно полететь украинцам

Без проблем в октябре можно поехать в Турцию. Там на данный момент весьма теплая погода, да и ни каких дополнительных документов не нужно предоставлять. Можно дополнительно купить страховку от коронавируса, однако она не обязательная.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

Популярным в это время году остается для украинцев Египет. Погода там все еще отличная, да и сервис на очень высоком уровне. Однако, чтобы попасть в эту страну нужно предоставить негативный ПРЦ-тест.

Остаются открытыми для Украины также и Албания с Черногорией. Хотя там погода уже не такая, ка в Турции и Египте, однако намного теплее, чем в Украине. Да и море все еще теплое. Эти страны не требуют никаких карантинных мероприятий и документов при въезде.

В более экзотические Мальдивы и ОАЭ также пускают украинцев, однако нужно предоставить негативный тест на коронавирус.

Болгария с первого октября поменяла правила посещения страны для украинцев. Теперь, чтобы попасть туда на курорт нужно также предоставить негативный тест на COVID-19.


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