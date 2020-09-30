12:32 30.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В Чехии из-за коронавируса снова могут ввести чрезвычайное положение

Количество выявленных случаев SARS-CoV-2 в Чехии увеличилось на 1965 году во вторник, 29 сентября. Всего в стране более 34 000 зараженных. В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, сообщает местное министерство здравоохранения.

В Чехии из-за коронавируса снова могут ввести чрезвычайное положение

В больницах находится 825 человек, из них 187 – в тяжелом состоянии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на чешские СМИ.

С начала эпидемии в Чехии умерло 636 человек. В сентябре погибло 211. Это на пять человек больше, чем в апреле. С начала сентября количество госпитализированных пациентов, в том числе тяжелобольных, увеличилось более чем в пять раз.

Министр здравоохранения Роман Примула заявил во вторник, что без принятия радикальных мер по борьбе с распространением коронавируса эпидемия может привести к нехватке больниц и дальнейшим заболеваниям среди медицинских работников.

Министр здравоохранения считает, что эпидемическую ситуацию в стране можно улучшить, введя чрезвычайное положение во второй раз во время пандемии. Решение должно быть принято кабинетом Андрея Бабиша в среду днем, а чрезвычайное положение будет действовать с понедельника.

Напомним, что в Украине за последние сутки более 4000 новых пациентов.


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