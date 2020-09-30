В Чехии из-за коронавируса снова могут ввести чрезвычайное положение

В больницах находится 825 человек, из них 187 – в тяжелом состоянии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на чешские СМИ.

С начала эпидемии в Чехии умерло 636 человек. В сентябре погибло 211. Это на пять человек больше, чем в апреле. С начала сентября количество госпитализированных пациентов, в том числе тяжелобольных, увеличилось более чем в пять раз.

Министр здравоохранения Роман Примула заявил во вторник, что без принятия радикальных мер по борьбе с распространением коронавируса эпидемия может привести к нехватке больниц и дальнейшим заболеваниям среди медицинских работников.

Министр здравоохранения считает, что эпидемическую ситуацию в стране можно улучшить, введя чрезвычайное положение во второй раз во время пандемии. Решение должно быть принято кабинетом Андрея Бабиша в среду днем, а чрезвычайное положение будет действовать с понедельника.

Напомним, что в Украине за последние сутки более 4000 новых пациентов.