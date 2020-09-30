Известный хирург 25 лет незаконно собирал человеческие кости

Всемирно известный хирург Дерек Макминн более четверти века собирал фрагменты человеческих тел, в основном кости. Врач собирал их у себя дома незаконно, в нарушение медицинской этики и без согласия пациентов.
Хирург собирал и хранил части тел тысяч своих пациентов более 25 лет, нарушая правовые и этические стандарты. Он хранил кости более 5,2 тысячи людей, которых оперировал, в том числе детей.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Independent.
Хирург собирал кости, несмотря на отсутствие надлежащей лицензии на хранение таких образцов и согласие его пациентов.
Дерек Макминн - британский хирург-ортопед, который первым разработал метод Birmingham Hip Resurfacing (BHR). Созданная им операционная методика принесла ему всемирную известность. Во время таких операций заменяются только суставные поверхности, а вся процедура сохраняет кость. Процедура отличается от популярной артропластики тазобедренного сустава тем, что менее инвазивна.
Кости, собранные известным хирургом, были получены в результате операции на бедре. Он систематически собирал и хранил их без ведома своих пациентов.
Ранее врач рассказал, когда ждать пика заболеваемости на COVID-19 в Украине.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг