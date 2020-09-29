11:17 29.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Вирусолог рассказала, когда мир вернется к нормальной жизни после COVID-19: уже совсем скоро

Коронавирусная инфекция продолжает расширяться по всему миру. В Украине также каждый день увеличивается количество новых случаев заражения. Пока показатели не падают.

Вирусолог рассказала, когда мир вернется к нормальной жизни после COVID-19: уже совсем скоро

Врач-вирусолог Алла Мироненко считает, что уже в ближайшее время мир вернется к обычной жизни. По ее мнению, ситуация изменится уже весной следующего года. Она считает, что коронавирусная инфекция к этому времени станет обычным респираторным возбудителем.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф.

"Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию - и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть. Но надо еще дойти до этого", - заявила Мироненко.

В тоже время она добавила, что мир может победить коронавирусную инфекцию без вакцины, если 80 процентов населения страны переболеют этой инфекцией. Однако не стоит специально пытаться заболеть, ведь все может закончиться непредсказуемо.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 4000 умерло от COVID-19.


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