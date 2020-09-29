В ВОЗ считают, что статистика смертности COVID-19 гораздо выше

Он отметил, что нынешние показатели, которые представляет всемирная статистика занижены, так как никогда нельзя посчитать что-то идеально, особенно в таких глобальных масштабах.

При этом, он считает, что вряд ли страны намерено скидывают на коронавирус несчастные случаи или другие возможные заболевания. Также он предположил, что не все случаи коронавирусной инфекции включены в статистику.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что количество людей, которые скончались в результате пандемии просто шокирует.

Он призвал все страны к тесному сотрудничеству, что побороть последствия пандемии и спасти жителей планеты. Также он отметил важность индивидуальных средств защиты.

Как сообщалось ранее, очередную грозную отметку перешагнула коронавирусная пандемия в Украине. В стране уже более 4000 смертельных случаев из-за COVID-19.