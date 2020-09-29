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Что известно о вакцине от COVID-19: будет ли она доступна в Украине и по какой цене

Весь мир ждет вакцины от коронавируса и Украине не исключение. На какой стадии сейчас разработка вакцины и получит ли ее Украина.

Что известно о вакцине от COVID-19: будет ли она доступна в Украине и по какой цене

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге сообщил, что на данный момент восемь компаний находятся на завершающей стадии разработки вакцины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"По данным ВОЗ, на сегодняшний день есть 8 компаний - разработчиков вакцин, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний - это заключительная стадия. Если клинические испытания проходят успешно и показывают, что достигнута соответствующая цель - что при прививке этой вакцины производятся антитела, и ты не заразишься вирусом, если говорить проще", - отметил он.

Он добавил, что со всеми компаниями министерство ведет переговоры по поводу будущих поставок вакцин. Также Степанов отметил что часть вакцин Украина может получить бесплатно в рамках глобальной инициативы ВОЗ.

"Согласно расчетам, по предварительным планам Украина сможет получить вакцины для около 20% населения бесплатно, это около 8 млн доз", - заявил Степанов.

Напомним, что в Украине от коронавируса уже умерло более 4000 человек.


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