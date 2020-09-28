13:13 28.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Выходные в октябре 2020: украинцы получат дополнительный выходной

Мене трех дней осталось до конца сентября. Уже совсем скоро, в четверг, наступит первый день октября. Этот месяц принесет украинцам дополнительный выходной, которого не было в сентябре.

Выходные в октябре 2020: украинцы получат дополнительный выходной

В октябре украинцев в общей сложности ждет 31 день, на день больше, чем в сентябре. 21 день в следующем месяце будет рабочим, а десять – выходных. При этом будет пять выходных суббот и четыре – воскресенья. Еще один дополнительный выходной – 14 октября - День защитника Украины.

Об этом пишет УРА-Информ.

Также октябрь будет весьма насыщенным на различные праздники. Так пятого числа будет сразу два праздника - Всемирный день учителя и Международный день врача. Девятого октября будет Всемирный день почты, а 14 числа кроме Дня защитника, также будет праздноваться Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

20 октября - Всеукраинский день борьбы с заболеванием рака молочной железы. 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а 31 октября – нас ждет Хэллоуин.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине в октябре.


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