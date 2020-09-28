Важная новость для туристов: украинские границы снова открыты

Более детальную информацию рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что теперь иностранцы могут без проблем снова посещать нашу страну.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время, там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", - отметил спикер Госпогранслужбы.

При этом он добавил, что на данный момент иностранцы могут свободно въезжать в Украину, и им не нужно предоставлять страховой полис или-же сидеть на изоляции.

Ранее мы сообщали, что в Украине общее количество случаев заражения на коронавирус перевалило за 200 000.