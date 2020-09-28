Избиение народа Беларуси: в Сеть попали личные данных бойцов МВД

В Беларуси после митингов против деспотичного режима Лукашенко, которые вновь набрали масовости на выходных, ьыли опубликованы личные данные работников белорусского МВД. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на "Миротворец".
Сотрудники гомельского МВД попали в белорусский "Миротворец". Там были опубликованы данные около тысячи карателей.
В сообщении сказано, что работники МВД Беларуси совершили настоящие должностные преступления против народа. Каратели стреляли, били и заливали газом мирных жителей, которые вышли на митинг.
"Да так, как будто не существует интернета. Это, определённо, большой прокол с их стороны. Обновляем нашу базу и добавляем туда вкладку "Гомель", - отмечается в сообщении.
Также сказано, что данные о белорусских силовиках, которые превысили свои полномочия, были получены при помощи "кибер-партизан".
Ранее стало известно, что белорусский юрист Алексей Михалевич считает, что секретная инаугурация Александра Лукашенко в Минске не была согласована с президентом РФ Владимиром Путиным. Он выдвинул такие предположения, так как на тайной церемонии президент Росии не присутствовал, а также не было его представителей.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг