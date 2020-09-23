11:15 23.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100246680:Nataly

Трамп решил пожертвовать собой во имя человечества

Президент США Дональд Трамп готов первым в государстве испытать на себе разработанное американскими учеными средоство от коронавируса. Однако лидер уточнил, что новая вакцина должна быть безопасной для здоровья лидера.

Также лидер Америки отметил, что готов испытать на себе не только вакцину производства Оксфордского университета, которая в данный момент находиться на третьей стадии клинических испытаний, а и любую другую, если она появиться раньше, нежели в США. Об этом сообщил пресс-секретаря Белого дома в ходе традиционного брифинга, передает УРА-Информ.

Трамп решил пожертвовать собой во имя человечества

"Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу", – передал слова американского лидера спикер.

Ранее президент США утверждал, что массовая вакцинация американцев стартует уже в октябре текущего года, однако, в данный момент это кажется нереальным. До конца года планируется изготовить 100 миллионов доз вакцины от смертельно опасного вируса нового типа.

Также Трамп считает, что Китай стоит наказать всему мировому сообществу, так как он является причиной всех бед и последствий коронавирусной болезни и вызвал экономический кризис.

Как стало известно ранее, 23 сентября, в украинском государстве лабораторно подтвердилось уже 184 734 случаев коронавирусной инфекции нового типа.


Поделиться

Читайте также:
 
COVID-19 в Украине усилился: тысячи заражённых и жертв НАН предупредила, что коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки В Кремле ответили на требование Навального В Харькове массово увольняются врачи из-за роста заболевших коронавирусом
Проишествия
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив