Трамп решил пожертвовать собой во имя человечества

"Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу", – передал слова американского лидера спикер.

Ранее президент США утверждал, что массовая вакцинация американцев стартует уже в октябре текущего года, однако, в данный момент это кажется нереальным. До конца года планируется изготовить 100 миллионов доз вакцины от смертельно опасного вируса нового типа.

Также Трамп считает, что Китай стоит наказать всему мировому сообществу, так как он является причиной всех бед и последствий коронавирусной болезни и вызвал экономический кризис.

Как стало известно ранее, 23 сентября, в украинском государстве лабораторно подтвердилось уже 184 734 случаев коронавирусной инфекции нового типа.