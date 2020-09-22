В Харькове массово увольняются врачи из-за роста заболевших коронавирусом

По словам чиновницы, подтолкнул медицинских работников на такой шаг интенсивный наплыв пациентов с коронавирусной болезнью нового типа.

"25 человек на сегодняшний день подали заявления на увольнение, я разговаривала с главным врачом. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве, их на сегодня нет ", - сообщила Горбунова-Рубан.

Также заместитель харьковского городского головы отметила, что врачи боятся.

"Они пишут заявления, потому что им страшно - за себя, за своих близких, детей, внуков, ведь они идут домой и туда все несут", - сказала Горбунова-Рубан.

Также стоит отметить, что по состоянию на 22 сентября коронавирус в Харьковской области выявили у 15 505 человек, за последние сутки зарегистрировали 372 случая заболевания. Всего в области с начала пандемии скончались 308 человек с подтверждённым диагнозом Covid-19, за последние сутки +7.

Ранее сообщалось, что 22 сентября, в Украине зафиксированы 181 237 случаев заражения коронавирусом нового поколения родом из китайского Уханя.