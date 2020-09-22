17:36 22.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246676:Nataly

В Харькове массово увольняются врачи из-за роста заболевших коронавирусом

Коронавирус нового типа в Украине в последнее время стал активно распространяться – ежедневно в стране фиксируют около 3000 новых случаев заражения. На врачей возросла нагрузка, и не все из них ее выдерживают. В частности, в опорной больнице № 25 в Харькове уже 25 медиков написали заявления на увольнение. Об этом рассказала заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает "Суспільне-Харків".

В Харькове массово увольняются врачи из-за роста заболевших коронавирусом

По словам чиновницы, подтолкнул медицинских работников на такой шаг интенсивный наплыв пациентов с коронавирусной болезнью нового типа.

"25 человек на сегодняшний день подали заявления на увольнение, я разговаривала с главным врачом. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве, их на сегодня нет ", - сообщила Горбунова-Рубан.

Также заместитель харьковского городского головы отметила, что врачи боятся.

"Они пишут заявления, потому что им страшно - за себя, за своих близких, детей, внуков, ведь они идут домой и туда все несут", - сказала Горбунова-Рубан.

Также стоит отметить, что по состоянию на 22 сентября коронавирус в Харьковской области выявили у 15 505 человек, за последние сутки зарегистрировали 372 случая заболевания. Всего в области с начала пандемии скончались 308 человек с подтверждённым диагнозом Covid-19, за последние сутки +7.

Ранее сообщалось, что 22 сентября, в Украине зафиксированы 181 237 случаев заражения коронавирусом нового поколения родом из китайского Уханя.


Поделиться

Читайте также:
 
Лидер группы ТИК идет в депутаты В столичной больнице произошло два суицида за два дня Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку: данные за 22 сентября
Проишествия
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив