Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку: данные за 22 сентября

Украина направила разъяснение в ООН о "языковом законе" Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно "языкового закона".

Джереми Корбин может передавать разведданные США в Россию Президента США Дональда Трампа предупредили, что британский политик-лейборист Джереми Корбин в случае избрания премьер-министром может передавать секретные разведданные США России и Ирану, сообщила в выходные британская газета The Telegraph.

Эксперт раскрыл планы Путина по Украине: я знаю стратегическую цель Президент Российской Федерации Владимир Путин имеет большие планы на Украину. В этом в последнее время фактически никто не сомневается.

Українець виграв Чемпіонат світу з дрифтингу - ВІДЕО На Всесвітніх автоспортивних іграх в Римі 38-річний Дмитро Іллюк став чемпіоном. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Замість паспортів українці отримають особливі картки Замість внутрішніх паспортів України громадянам країни видадуть спеціальні картки. Нововведення може бути впроваджено вже через рік.

У рік Україна втрачає від 70 млрд грн через ДТП Соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортних інциндент оцінюються в 70 мільярдів гривень на рік. Це приблизно 2% внутрішнього валового продукту. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає прес-служба МІУ.

Скасування держстандартів: що чекає український ринок? - ВІДЕО Протягом тижня в економіці відбувається величезна кількість подій, ще більше на них надходить коментарів. Найцікавіші висловлювання з приводу найактуальніших фактів щотижня збирає проект "Цитата".

У Китаї прийняли перший в історії закон про шифрування даних У суботу, 26 жовтня, постійний комітет Всекитайських зборів народних представників прийняв позитивне рішення щодо вхвалення першого в історії КНР закону про шифрування даних. Про це повідомляє видання Xinhua.