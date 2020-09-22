Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку: данные за 22 сентября

По состоянию на утро вторника, 22 сентября, в Украине зафиксированы 181 237 случаев заражения коронавирусом нового поколения родом из китайского Уханя. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО, передает УРА-Информ.
По сравнению с 21 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на + 2 884.
Жертвами коронавирусной болезни нового поколения стали 3 642 человека (+59 за сутки).
Выздоровел с начала эпидемии 79 901 пациент (+1717 за сутки).
- Винницкая область - 5377 случаев;
- Волынская область - 7031 случай;
- Днепропетровская область - 4218 случаев;
- Донецкая область - 2505 случаев;
- Житомирская область - 5121 случай;
- Закарпатская область - 9265 случаев;
- Запорожская область - 3034 случая;
- Ивано-Франковская область - 12 675 случаев;
- Кировоградская область - 1005 случаев;
- г. Киев - 20028 случаев;
- Киевская область - 8020 случаев;
- Львовская область - 18 793 случая;
- Луганская область - 767 случаев;
- Николаевская область - 2572 случая;
- Одесская область - 11843 случая;
- Полтавская область - 1575 случаев;
- Ровенская область - 11 353 случая;
- Сумская область - 3184 случая;
- Тернопольская область - 11 732 случая;
- Харьковская область - 15 505 случаев;
- Херсонская область - 837 случаев;
- Хмельницкая область - 4937 случаев;
- Черновицкая область - 13304 случая;
- Черкасская область - 3145 случаев;
- Черниговская область - 3411 случаев.
Ранее сообщалось, что коронавирус в Киеве начал активно распространяться в школах. Уже пять столичных школ закрылись на карантин. Как заявил мэр города Виталий Кличко, случаи заражения обнаружены у учителей и детей.
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