16:02 22.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку: данные за 22 сентября

По состоянию на утро вторника, 22 сентября, в Украине зафиксированы 181 237 случаев заражения коронавирусом нового поколения родом из китайского Уханя. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО, передает УРА-Информ.

Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку: данные за 22 сентября

По сравнению с 21 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на + 2 884.

Жертвами коронавирусной болезни нового поколения стали 3 642 человека (+59 за сутки).

Выздоровел с начала эпидемии 79 901 пациент (+1717 за сутки).

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

- Винницкая область - 5377 случаев;

- Волынская область - 7031 случай;

- Днепропетровская область - 4218 случаев;

- Донецкая область - 2505 случаев;

- Житомирская область - 5121 случай;

- Закарпатская область - 9265 случаев;

- Запорожская область - 3034 случая;

- Ивано-Франковская область - 12 675 случаев;

- Кировоградская область - 1005 случаев;

- г. Киев - 20028 случаев;

- Киевская область - 8020 случаев;

- Львовская область - 18 793 случая;

- Луганская область - 767 случаев;

- Николаевская область - 2572 случая;

- Одесская область - 11843 случая;

- Полтавская область - 1575 случаев;

- Ровенская область - 11 353 случая;

- Сумская область - 3184 случая;

- Тернопольская область - 11 732 случая;

- Харьковская область - 15 505 случаев;

- Херсонская область - 837 случаев;

- Хмельницкая область - 4937 случаев;

- Черновицкая область - 13304 случая;

- Черкасская область - 3145 случаев;

- Черниговская область - 3411 случаев.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Киеве начал активно распространяться в школах. Уже пять столичных школ закрылись на карантин. Как заявил мэр города Виталий Кличко, случаи заражения обнаружены у учителей и детей.


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