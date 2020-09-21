В Украине обновили список городов по зонам карантина

В понедельник, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает УРА-Информ.
- город Чоп Закарпатской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области;
- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы;
- город Канев Черкасской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области.
В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз
- Киев;
- Винница;
- Харьков;
- Хмельницкий;
- Черновцы;
- Ужгород;
- Ивано-Франковск;
- Сумы;
- Тернополь.
В оранжевой зоне запрещается работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. также запрещены массовые сборы на более чем 100 человек.
В Минздраве исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в "оранжевой зоне" при заполненности 50% сидячих мест.
- Луцк;
- Житомир;
- Ровно;
- Черкассы;
- Чернигов;
- Запорожье;
- Львов;
- Николаев.
В желтой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).
В этой зоне ношение масок в общественных зданиях и транспорте остается обязательным. Во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м. Кинотеатры могут быть наполнены только на 50%. Перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.
Ранее сообщалось, что 21 сентября, в Украине зафиксированы уже 178 353 случая заражения китайским коронавирусом нового поколения.
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