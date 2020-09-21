12:59 21.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине обновили список городов по зонам карантина

В понедельник, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает УРА-Информ.

В Украине обновили список городов по зонам карантина

В красную зону вошли:

- город Чоп Закарпатской области;

- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Нежин и Носовский район Черниговской области;

- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы;

- город Канев Черкасской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области.

В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз

В оранжевую зону включили:

- Киев;

- Винница;

- Харьков;

- Хмельницкий;

- Черновцы;

- Ужгород;

- Ивано-Франковск;

- Сумы;

- Тернополь.

В оранжевой зоне запрещается работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. также запрещены массовые сборы на более чем 100 человек.

В Минздраве исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в "оранжевой зоне" при заполненности 50% сидячих мест.

Зоны карантина в Украине по цветам - желтая зона:

- Луцк;

- Житомир;

- Ровно;

- Черкассы;

- Чернигов;

- Запорожье;

- Львов;

- Николаев.

В желтой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).

Карантин в Украине - зеленая зона:

В этой зоне ношение масок в общественных зданиях и транспорте остается обязательным. Во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м. Кинотеатры могут быть наполнены только на 50%. Перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Ранее сообщалось, что 21 сентября, в Украине зафиксированы уже 178 353 случая заражения китайским коронавирусом нового поколения.


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