Коронавирус в Украине: в Киеве начали закрывать школы на карантин

Коронавирус в Киеве начал активно распространяться в школах. Уже пять столичных школ закрылись на карантин. Как заявил мэр города Виталий Кличко, случаи заражения обнаружены у учителей и детей. Об этом ;Кличко сообщил во время брифинга в понедельник, 21 сентября, передает УРА-Информ.
По словам столичного мэра, по одной школе закрыто в Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах города.
Также стоит отметить, что в общем счете на карантине находятся 328 классов в 122 среднеобразовательных учебных заведениях. Зафиксировано 267 случаев заражения среди учеников и 127 - среди учителей.
Кличко добавил, что в дошкольных заведениях из-за случаев заражения коронавирусом на карантине 15 групп, закрыт один садик.
Ранее сообщалось, что 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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