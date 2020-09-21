Коронавирус в Киеве приблизился к новой психологической отметке

По состоянию на утро 21 сентября в украинской столице - Киеве нашли еще 275 новых случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки. Это на 68 случаев меньше, чем днем ранее - 20 сентября было поставлено 343 диагноза. Всего в Киеве подтверждены 19 758 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО, передает УРА-Информ.
Стало известно, что количество жертв коронавируса нового поколения в Киеве достигло 318 (+2 за сутки).
С начала пандемии нового вируса в столице выздоровели 5 868 человек (+9 за сутки).
Также стоит отметить, что в Киевской области зафиксированы 7 880 случая коронавирусной болезни (+136 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии выздоровели 4 969 человек (+23 за сутки).
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в Украине зафиксированы уже 178 353 случая заражения китайским коронавирусом нового поколения.
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