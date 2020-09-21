Коронавирус в Киеве приблизился к новой психологической отметке

Коронавирус в Украине поставил смертельный рекорд: данные за 12 сентября Коронавирус в Украине резко набирает обороты – в последние несколько недель в стране ежедневно фиксируют более 2000-2500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально лабораторно подтвердили 151 859 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового поколения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на СНБО.

Киев в "желтой" зоне: Кличко ужесточает карантин Из-за роста количества больных на коронавирусную инфекцию Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев в "желтую" зону.

Мэр Сэула оставил предсмертную записку: что в ней Мэр Сеула Пак Вон Сун, вчера был обнаружен мертвым в горах Бугаксан севернее Сеула. Чиновник оставил предсмертную записку. Она была обнаружена в доме бывшего мэра южнокорейской столицы. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на Associated Press.

Коронавірус в Україні: статистика не падає, дані за 14 вересня Кількість пацієнтів, які захворіли коронавирусной інфекцією, продовжує стрімко збільшуватися. Знову майже 2500 нових позитивних тестів.

У Києві майор ЗСУ збив курсанток: стан дівчат важке У Києві на іномарці на трьох курсанток наїхав майор Збройних Сил України Володимир Холодний, який недавно почав працювати в Українській військово-медичній академії і вже встиг відзначитися. Стан постраждалих дівчат оцінювали як стабільно важкий. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на слова начальника академії полковник медичної служби Валерій Савицький, пише ТСН.

Помер найстаріший чоловік у світі: скільки йому було У віці 112 років помер в четвер (28 травня) найстаріша людина в світі британець Боб Вейтон, - повідомила його сім'я. Він володів титулом рекордсмена всього три місяці.

Кабмін відмовився від введення повторного жорсткого карантину Український Кабмін не розглядатиме введення жорстких обмежувальних заходів в разі другої хвилі поширення коронавирусной інфекції нового покоління. Зате буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання безпосередньо в певних регіонах. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з учасниками Європейської бізнес асоціації. Про це повідомляє прес-служба ЄБА, передає УРА-Інформ.

Чоловіка розстріляли в автомобілі під Києвом У селі Артемівка невідомий скоїв прицільні постріли з пістолета в транспортний засіб Тoyota Сamry, в якому був чоловік і його син. В результаті стрілянини чоловік помер. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу поліції.