COVID-19 в Украине: тысячи новых заражённых

COVID-19 в мире: количество умерших приближается к 100 тысячам На всем земном шаре по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, коронавирус нового поколения родом из китайского Уханя пересек очередную "красную линию". Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 30 млн человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса. Об этом сообщает УРА-Информ.

В Украине ряд городов ожидает ужесточения карантина: остановят общественный транспорт и закроют школы В понедельник, седьмого сентября, вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому в Украине обновили разделение на эпидемиологические зоны в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа на территории страны. В красную зону попали такие города, как Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и ряд районов. Украинскую столицу, пока что, определили в желтую зону. Новое разделение было анонсировано пресс-службой Министерства здравоохранения Украины и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым в социальной сети Facebook, передает УРА-Информ.

Карантин в Украине: более 500 школьных классов находятся на самоизоляции В Украине из-за коронавируса нового поколения 501 школьный класс находится на дистанционном обучении. Всего 37 украинских школ переведены на дистанционное обучение. Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

В Україні повністю скасують "червону" зону: правила карантину знову поміняють Вчора ввечері, 14 вересня, мери українських обласних центрів обговорили ситуацію з карантином і поширенням коронавирусной інфекції з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим.

У Кабміні розповіли, коли Донбас повернеться під контроль України Питання планомірного повернення окремих районів тимчасово окупованого проросійськими бойовиками Донбасу до складу України і виведення звідти російських незаконних збройних формувань - це два різних процеси. Процес реінтеграції може зайняти близько 25 років. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України, заступник голови ТКГ з питань врегулювання російсько-українського конфлікту на сході країни Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УРА-Інформ.

Первое сентября в реаліях коронавируса: в Миколаєві цілий клас пішов на карантин У перший день навчального року однієї зі шкіл міста Миколаєва весь клас відправився на самоізоляцію через контакт із зараженою коронавірусів нового покоління родом з китайського Ухань. Про це у вівторок, 1 вересня, повідомило місцеве видання Свідок.info з посиланням на управління освіти міста, передає УРА-Інформ.

Вакцина проти COVID-19: випробування припинені Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка є лідером глобальної гонки за створення вакцини проти коронавирусной інфекції нового типу, тимчасово зупинила клінічне випробування свого препарату. Рішення було прийнято після того, як хворобою заразився доброволець, на якому випробовували вакцину. Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова розповіла, що клінічне дослідження препарату призупинили у зв'язку з тим, що у одного з учасників виникло серйозне запальне ураження спинного мозку - гострий поперечний мієліт. Про це Амосова написала на своїй сторінці в Facebook, передає УРА-Інформ.

У Європарламенті заявили, що Україна ризикує втратити безвіза з ЄС У Європейському парламенті заявили, що Україна ризикує втратити безвіза з ЄС. Також під загрозою опинилося отримання траншу від Євросоюзу в розмірі 1,5 млрд євро. Всьому виною - тривала процедура відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це інформує УРА-Інформ.