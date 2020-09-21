COVID-19 в Украине: тысячи новых заражённых

По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в Украине зафиксированы уже 178 353 случая заражения китайским коронавирусом нового поколения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 20 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на 2 675.
Жертвами коронавирусной инфекции стали 3 583 человека (+26 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 78 184 пациента (+672 за сутки).
- Винницкая область - 5322 случая;
- Волынская область - 6936 случаев;
- Днепропетровская область - 4118 случаев;
- Донецкая область - 2480 случаев;
- Житомирская область - 5059 случаев;
- Закарпатская область - 9189 случаев;
- Запорожская область - 2934 случая;
- Ивано-Франковская область - 12 538 случаев;
- Кировоградская область - 993 случая;
- г. Киев - 19758 случаев;
- Киевская область - 7880 случаев;
- Львовская область - 18 518 случаев;
- Луганская область - 759 случаев;
- Николаевская область - 2551 случай;
- Одесская область - 11 610 случаев;
- Полтавская область - 1534 случая;
- Ровенская область - 11 242 случая;
- Сумская область - 3117 случаев;
- Тернопольская область - 11 439 случаев;
- Харьковская область - 15 133 случая;
- Херсонская область - 818 случаев;
- Хмельницкая область - 4823 случая;
- Черновицкая область - 13 165 случаев;
- Черкасская область - 3096 случаев;
- Черниговская область - 3341 случай.
Как сообщалось ранее, на всем земном шаре по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, коронавирус нового поколения родом из китайского Уханя пересек очередную "красную линию".
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