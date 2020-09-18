11:02 18.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине готов пересечь психологическую отметку: данные на 18 сентября

В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, количество заболевших коронавирусом нового типа Covid-19 приблизилось к психологической отметки в 170 тысяч заболевших. Общее количество инфицированных в нашей стране превысило отметку в 169 тысяч человек. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сайт СНБО.

Коронавирус в Украине готов пересечь психологическую отметку: данные на 18 сентября

По данным ведомства, коронавирус в Украине за сутки нашли у 3 тысяч 228 граждан страны.

В СНБО также добавили, что скончались от смертельной болезни еще более 60 инфицированных.

Коронавирус в Украине сегодня – статистика:

- Общее количество заболевших – 169 тысяч 472 человека (+3 228);

- Общее количество жертв – 3 тысячи 468 человек (+68);

- Общее количество выздоровевших – 75 тысяч 486 человек (+1 573).

НаВВВ сайте МинздраваВВВ указано, что в украинском государстве за сутки сделали 985 тысяч 802 ПЦР-теста на коронавирус.

Коронавирус – статистика по регионам Украины:

- Винницкая область – 5 114 случаев;

- Волынская область – 6 689 случаев;

- Днепропетровская область – 3 765 случаев;

- Донецкая область – 2 313 случаев;

- Житомирская область – 4 774 случая;

- Закарпатская область – 9 031 случай;

- Запорожская область – 2 748 случаев;

- Ивано-Франковская область – 12 031 случай;

- Кировоградская область – 967 случаев;

- Киев – 18 740 случаев;

- Киевская область – 7 476 случаев;

- Львовская область – 17 869 случаев;

- Луганская область – 706 случаев;

- Николаевская область – 2 320 случаев;

- Одесская область – 10 924 случая;

- Полтавская область – 1 390 случаев;

- Ровенская область – 10 917 случаев;

- Сумская область – 2 807 случаев;

- Тернопольская область – 10 705 случаев;

- Харьковская область – 14 264 случая;

- Херсонская область – 766 случаев;

- Хмельницкая область – 4 339 случаев;

- Черновицкая область – 12 793 случая;

- Черкасская область – 2 891 случай;

- Черниговская область – 3 133 случая

Как сообщалось ранее, в недалеком будущем человечество столкнется с новой пандемией, которая по своим масштабам и угрозе будет гораздо сильнее, нежели коронавирусная инфекция нового поколения.


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