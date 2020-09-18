Коронавирус в Украине готов пересечь психологическую отметку: данные на 18 сентября

В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, количество заболевших коронавирусом нового типа Covid-19 приблизилось к психологической отметки в 170 тысяч заболевших. Общее количество инфицированных в нашей стране превысило отметку в 169 тысяч человек. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сайт СНБО.
По данным ведомства, коронавирус в Украине за сутки нашли у 3 тысяч 228 граждан страны.
В СНБО также добавили, что скончались от смертельной болезни еще более 60 инфицированных.
- Общее количество заболевших – 169 тысяч 472 человека (+3 228);
- Общее количество жертв – 3 тысячи 468 человек (+68);
- Общее количество выздоровевших – 75 тысяч 486 человек (+1 573).
НаВВВ сайте МинздраваВВВ указано, что в украинском государстве за сутки сделали 985 тысяч 802 ПЦР-теста на коронавирус.
- Винницкая область – 5 114 случаев;
- Волынская область – 6 689 случаев;
- Днепропетровская область – 3 765 случаев;
- Донецкая область – 2 313 случаев;
- Житомирская область – 4 774 случая;
- Закарпатская область – 9 031 случай;
- Запорожская область – 2 748 случаев;
- Ивано-Франковская область – 12 031 случай;
- Кировоградская область – 967 случаев;
- Киев – 18 740 случаев;
- Киевская область – 7 476 случаев;
- Львовская область – 17 869 случаев;
- Луганская область – 706 случаев;
- Николаевская область – 2 320 случаев;
- Одесская область – 10 924 случая;
- Полтавская область – 1 390 случаев;
- Ровенская область – 10 917 случаев;
- Сумская область – 2 807 случаев;
- Тернопольская область – 10 705 случаев;
- Харьковская область – 14 264 случая;
- Херсонская область – 766 случаев;
- Хмельницкая область – 4 339 случаев;
- Черновицкая область – 12 793 случая;
- Черкасская область – 2 891 случай;
- Черниговская область – 3 133 случая
Как сообщалось ранее, в недалеком будущем человечество столкнется с новой пандемией, которая по своим масштабам и угрозе будет гораздо сильнее, нежели коронавирусная инфекция нового поколения.
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