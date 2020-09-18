COVID-19 в мире: количество умерших приближается к 100 тысячам

По данным университета, число жертв Covid-19 приближается к психологической отметке в 100 тысяч человек . В данный момент от болезни нового типа умерлиВВ 944 тысячи 887 человек.

В то же время вирус побороли уже 20 млн 432 тысячи 852 человека.

Страны, в которых нашли больше всего инфицированных коронавирусом:

- США – 6 млн 674 тысячи 411 заболевших;

- Индия – 5 млн 118 тысяч 253 инфицированных;

- Бразилия – 4 млн 455 тысяч 386 заболевших.

Как стало известно ранее, карантин, который ранее был введен в Украине из-за пандемии коронавирусной инфекции, теперь работает по новым правилам: поменялись критерии установления красных зон.