COVID-19 в мире: количество умерших приближается к 100 тысячам

На всем земном шаре по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, коронавирус нового поколения родом из китайского Уханя пересек очередную "красную линию". Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 30 млн человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса. Об этом сообщает УРА-Информ.
По данным университета, число жертв Covid-19 приближается к психологической отметке в 100 тысяч человек . В данный момент от болезни нового типа умерлиВВ 944 тысячи 887 человек.
В то же время вирус побороли уже 20 млн 432 тысячи 852 человека.
- США – 6 млн 674 тысячи 411 заболевших;
- Индия – 5 млн 118 тысяч 253 инфицированных;
- Бразилия – 4 млн 455 тысяч 386 заболевших.
Как стало известно ранее, карантин, который ранее был введен в Украине из-за пандемии коронавирусной инфекции, теперь работает по новым правилам: поменялись критерии установления красных зон.
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