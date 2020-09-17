Установлен новый антирекорд больных COVID-19: данные за 17 сентября

Коронавирус в Украине поставил смертельный рекорд: данные за 12 сентября Коронавирус в Украине резко набирает обороты – в последние несколько недель в стране ежедневно фиксируют более 2000-2500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально лабораторно подтвердили 151 859 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового поколения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на СНБО.

Меняется система выписки больничных, - Минздрав В Министерстве здравоохранения Украины рассматривают план перемен в принципе выписки больничных листов. По большей части параметров между государственными учреждениями уже достигли согласия.

В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП Социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортных инциндентов оцениваются в 70 миллиардов гривен в год. Это приблизительно 2% внутреннего валового продукта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба МИУ.

У МОЗ не відкидають "червону" зону по всій Україні: можуть знову ввести жорсткий карантин Поширення коронавирусной інфекції в Україні продовжує набирати нових обертів. За останні два тижні нижче показника 2000 нових хворих за добу не було зафіксовано жодного разу.

Співробітники інтернату наживалися на психів Службовцями прокуратури Чернівецької області, Кіцманського району, було порушено справу за фактом зловживання службовим становищем групою співробітників одного з місцевих інтернатів.

В Україні планують страхувати школярів і вчителів від COVID-19 Міністерство освіти і науки України має в планах підписати меморандум зі страховими компаніями зі страхування працюючих вчителів-пенсіонерів і дітей від коронавирусной інфекції нового покоління. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі ток-шоу Право на владу на 1 + 1, передає УРА-Інформ.

На Іспанію напав новий вірус: 16 людина вже госпіталізовано В іспанській автономній громаді Андалусія виявили 18 випадків менінгоенцефаліту, спровокованого невідомим вірусом. Про це повідомляє газета ABC з посиланням на прес-службу департаменту охорони здоров'я регіону, передає УРА-Інформ.

В Ужгороді зростає кількість хворих на дифтерію Станом на вечір четверга, 24 жовтня, в інфекційній лікарні Ужгорода знаходяться 15 осіб з клінічними ознаками дифтерії. Про це передає Радіо Свобода.