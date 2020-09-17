Установлен новый антирекорд больных COVID-19: данные за 17 сентября

По состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине коронавирус нового поколения родом из китайского Уханя Covid-19 установил новый антирекорд по числу зараженных. Вирус за сутки нашли у 3 тысяч 584 человек – это новый суточный рекорд, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО. Об этом сообщает УРА-Информ.
В ведомстве уточнили, что на протяжении суток выздоровели 1 тысяча 589 инфицированных, а 60 пациентов – скончались.
- Всего заболели 166 тысяч 244 человека (+ 3 584);
- Всего выздоровели 73 тысячи 913 человек (+1 589);
- Всего скончались 3 тысячи 400 человек (+60).
ВВВ Минздраве сообщили, что за сутки в Украине сделали 1 млн 955 тысяч 211 ПЦР-тестов на коронавирус.
- Винницкая область – 5 039 случаев;
- Волынская область – 6 593 случая;
- Днепропетровская область – 3 653 случая;
- Донецкая область – 2 272 случая;
- Житомирская область – 4 656 случаев;
- Закарпатская область – 8 931 случай;
- Запорожская область – 2 673 случая;
- Ивано – Франковская область – 11 856 случаев;
- Кировоградская область – 951 случай;
- Киев – 18 449 случаев;
- Киевская область – 7 342 случая;
- Львовская область – 17 664 случая;
- Луганская область – 689 случаев;
- Николаевская область – 2 252 случая;
- Одесская область – 10 602 случая;
- Полтавская область – 1 363 случая;
- Ровенская область – 10 797 случаев;
- Сумская область – 2 724 случая;
- Тернопольская область – 10 394 случая;
- Харьковская область – 13 915 случаев;
- Херсонская область – 737 случаев;
- Хмельницкая область – 4 198 случаев;
- Черновицкая область – 12 640 случаев;
- Черкасская область – 2 820 случаев;
- Черниговская область – 3 034 случая.
Как ранее сообщалось, клинические испытания ингаляционной вакцины COVID-19, аналогичной лекарствам от астмы, скоро начнутся в Великобритании.
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