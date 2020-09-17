12:26 17.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Новые условия карантина: Степанов рассказал когда закроют школы

Карантин, который ранее был введен в Украине из-за пандемии коронавирусной инфекции, теперь работает по новым правилам: поменялись критерии установления красных зон. Как это отразится на работе школ и детсадов на этих территориях, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом сообщает УРА-Информ.

Новые условия карантина: Степанов рассказал когда закроют школы

По словам министра здравоохранения, закрывать школы и детские сады на карантин теперь не обязательно – но окончательное решение остается за государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"В зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина, если 50% классов (или групп в детсадах) в конкретной школе пошли на самоизоляцию, то закрывается все учебное заведение", – пояснил Степанов в комментарии для Сніданок з 1+1.

Также стоит отметить, что были отменены и жесткие ограничения по перевозкам пассажиров в красной зоне. Правила работы транспорта в карантин – также в юрисдикции государственной и региональной комиссий.

"Есть загруженность коек. Если в регионе заполненность более 75% пять дней подряд, то он переходит в оранжевую зону. Это будет касаться всей области. Изменили также критерий по количеству новых больных. Раньше у нас был четкий показатель, когда происходит переход. Сейчас это будет происходить на уровне города или районов. Если уровень заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает средний по Украине в течение 14 дней, то населенный пункт переходит в красную зону", – уточнил Степанов.

Ранее стало известно, что по состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине коронавирус нового поколения родом из китайского Уханя Covid-19 установил новый антирекорд по числу зараженных. Вирус за сутки нашли у 3 тысяч 584 человек.


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